«Днепр-1» в составе 27-ми игроков отправился в Турцию
«Днепр-1» в составе 27-ми игроков отправился в Турцию на первый зимний сбор. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Вратари: Валентин Кожокару, Валерий Юрчук, Мирослав Зновенко, Яков Кинарейкин.
Защитники: Владимир Адамюк, Роман Вантух, Никита Кравченко, Сергей Логинов, Валерий Лучкевич, Нельсон Монте, Александр Сваток, Богдан Чалый.
Полузащитники: Алексей Гуцуляк, Невен Джурасек, Франсиско Ди Франко, Даниил Игнатенко, Игорь Когут, Александр Назаренко, Александр Пихаленок, Билл, Валентин Рубчинский, Максим Соловьев, Егор Ярмолюк.
Форварды: Марк Гуаль, Артем Довбик, Иван Демиденко, Даниэль Кивинда.
Первый спарринг команда проведет 28-го января против болгарского клуба «Берое».
В турнирной таблице УПЛ «Днепр-1» идет на 3-м месте.
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