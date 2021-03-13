«Днепр-1» вдесятером победил «Ворсклу» на выезде

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В 18-м туре УПЛ «Днепр-1» на выезде переиграл «Ворсклу».

Счет во встрече открыл форвард «Днепра-1» Артем Довбик на 40-й минуте. Как оказалось, этот гол был единственным в матче.

В начале второго тайма «Ворскла» получила хороший шанс отыграться, ведь защитник «Днепра-1» Дуглас покинул поле из-за удаления. Но счет матча не изменился, 0:1, выездная победа «Днепра-1», который в турнирной таблице УПЛ поднимается на 8-е место.

УПЛ, 18-й тур

«Ворскла» – «Днепр-1» 0:1

Гол: Довбик, 40

«Ворскла»: Ризнык, Кане, Пердута, Яворский, Ндиайе, Тилль, Скляр (Луизао, 46), Пуцлин, Чеснаков (Щербак, 72), Кулач (Ребенок, 77), Степанюк (Челядин, 64).

«Днепр-1»: Юрчук, Дуглас, Логинов, Дубинчак, Тейлор, Игнатенко, Пихаленок (Ди Франко, 71), Назаренко (Цуриков, 58), Когут (Сваток, 58), Довбик (Хобленко, 89), Чуже (Адамюк, 71).

Предупреждения: Скляр (4), Дуглас (17), Когут (34), Тилль (45), Челядин (77).

Удаление: Дуглас (54).