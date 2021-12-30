«Днепр-1» выкупил контракт бразильского полузащитника

Билл стал полноценным игроком команды

Фото: Днепр-1

«Днепр-1» объявил о подписании полноценного контракта с полузащитником Биллом.

Контракт игрока был выкуплен у «Фламенго». До этого он выступал за днепрян в аренде.

22-летний Билл подписал пятилетний контракт, сообщает пресс-служба клуба. Сообщалось, что сумма трансфера составит около 300 тысяч евро.

На счету игрока 16 матчей в УПЛ один гол и одна голевая передача. Также он провел два матча в Кубке Украины, забив один мяч.