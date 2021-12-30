Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Xsport
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

«Днепр-1» выкупил контракт бразильского полузащитника

Билл стал полноценным игроком команды
Футбол Украинская Премьер-лига
10:54
«Днепр-1» выкупил контракт бразильского полузащитника
Фото: Днепр-1

«Днепр-1» объявил о подписании полноценного контракта с полузащитником Биллом.

Контракт игрока был выкуплен у «Фламенго». До этого он выступал за днепрян в аренде.

22-летний Билл подписал пятилетний контракт, сообщает пресс-служба клуба. Сообщалось, что сумма трансфера составит около 300 тысяч евро.

На счету игрока 16 матчей в УПЛ один гол и одна голевая передача. Также он провел два матча в Кубке Украины, забив один мяч.

Андрей Усмонов
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

СК Днепр-1 Билл (футболист)

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Довбык назвал лучший гол в карьере – он вывел сборную Украины в четвертьфинал Евро-2020
Довбык назвал лучший гол в карьере – он вывел сборную Украины в четвертьфинал Евро-2020
Футбол Украинская Премьер-лига
29 декабря 18:31
Йовичевич: «Довбык – лучший! Его можно назвать скромным лидером»
Йовичевич: «Довбык – лучший! Его можно назвать скромным лидером»
Футбол Украинская Премьер-лига
29 декабря 17:51
Довбык: «Могу смело сказать, что Йовичевич – мой тренер»
Довбык: «Могу смело сказать, что Йовичевич – мой тренер»
Футбол Украинская Премьер-лига
29 декабря 16:39
Кравченко: «Было сразу понятно, что Довбык далеко пойдет»
Кравченко: «Было сразу понятно, что Довбык далеко пойдет»
Футбол Украинская Премьер-лига
29 декабря 15:22
Довбык рассказал, рассматривает ли варианты с переходом в российский клуб
Довбык рассказал, рассматривает ли варианты с переходом в российский клуб
Футбол Украинская Премьер-лига
29 декабря 14:51
«Летом будут перемены». Довбык намекнул, что сменит клуб
«Летом будут перемены». Довбык намекнул, что сменит клуб
Футбол Украинская Премьер-лига
29 декабря 14:25

Новости: Футбол

«Бавария» связывалась с форвардом «Динамо»
«Бавария» связывалась с форвардом «Динамо»
Украинская Премьер-лига
11:12
«Днепр-1» выкупил контракт бразильского полузащитника
«Днепр-1» выкупил контракт бразильского полузащитника
Украинская Премьер-лига
10:54
Экс-вратарь «Динамо» не перейдет в «Легию»
Экс-вратарь «Динамо» не перейдет в «Легию»
Украинские легионеры
10:31
Шабанов продлил контракт с «Динамо»
Шабанов продлил контракт с «Динамо»
Украинская Премьер-лига
10:11
Клуб Второй лиги остался без игроков и тренера
Клуб Второй лиги остался без игроков и тренера
Первая лига
09:50
«Севилья» близка к аренде Марсьяля у «Манчестер Юнайтед»
«Севилья» близка к аренде Марсьяля у «Манчестер Юнайтед»
Примерa (Испания)
09:29
У «Барселоны» сорвались переговоры с Дембеле. Он покинет команду
У «Барселоны» сорвались переговоры с Дембеле. Он покинет команду
Примерa (Испания)
09:10
Сын Костышина покинул «Колос»
Сын Костышина покинул «Колос»
Украинская Премьер-лига
08:52
Соуза покинул пост тренера сборной Польши и возглавил бразильский клуб
Соуза покинул пост тренера сборной Польши и возглавил бразильский клуб
В Европе
08:29
Все новости

Популярные новости

Увесистый удар и полет на четыре метра. Яркий нокаут фрик-боя Джигурды и Шпака
Увесистый удар и полет на четыре метра. Яркий нокаут фрик-боя Джигурды и Шпака
MMA
24 декабря 11:09
44
Кровища и 6 нокдаунов. Рубка украинского шоумена Джигурды и российкого блогера Шпака в промоушене фрик-боев
Кровища и 6 нокдаунов. Рубка украинского шоумена Джигурды и российкого блогера Шпака в промоушене фрик-боев
MMA
24 декабря 10:34
26
Один из лучших украинских супертяжей вылетел в США на бой против боксера, который нокаутировал Усика
Один из лучших украинских супертяжей вылетел в США на бой против боксера, который нокаутировал Усика
Бокс Профессиональный бокс
25 декабря 22:57
11
Усик против Кличко. Бывший тренер обоих ответил, кто бы победил
Усик против Кличко. Бывший тренер обоих ответил, кто бы победил
Бокс Профессиональный бокс
24 декабря 08:19
7
Поможет победить Усика? Джошуа тренируется с чемпионом крузервейта
Поможет победить Усика? Джошуа тренируется с чемпионом крузервейта
Бокс Профессиональный бокс
26 декабря 20:41
Тайсон Фьюри показал, как живет в своем доме стоимостью почти 750 тысяч долларов
Тайсон Фьюри показал, как живет в своем доме стоимостью почти 750 тысяч долларов
Бокс Профессиональный бокс
26 декабря 11:59
Все новости