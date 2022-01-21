«Днепр-1» расстался с лучшим бомбардиром команды в сезоне-2020/21 УПЛ
«Днепру-1» не нужен форвард «Динамо», к которому проявляют интерес команды Серии А
Третья команда чемпионата Украины довольна своей линией нападения
Фото: ФК Динамо
Скаут «Днепра-1» Андрей Полунин заявил, что клубу не нужен форвард «Динамо» Владислав Супряга:
Супряга не решает, вернуться ему в «Днепр-1» или нет. Опять же, надо спросить у главного тренера «Днепра-1», хочет ли он видеть Супрягу в своей команде. Супряге нужен тренер, который поверит в него, как Дмитрий Михайленко. При нем он раскрылся, много забивал (14 мячей в сезоне 2019-2020).
Вот мы перед началом сезона взяли Русина. Он у нас не заиграл (1 гол в восьми матчах чемпионата). Такая же ситуация могла быть и с Супрягой. Сейчас для Супряги места в команде нет.
Есть Довбык. Его никто не продавал. Взяли второго форварда – испанца. Поэтому Супрягу сейчас никто брать не будет.
Напомним, что «Днепр-1» расстался с лучшим бомбардиром команды в УПЛ сезона-2020/21.
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