«Днепру-1» не нужен форвард «Динамо», к которому проявляют интерес команды Серии А

Фото: ФК Динамо

Скаут «Днепра-1» Андрей Полунин заявил, что клубу не нужен форвард «Динамо» Владислав Супряга:



Вот мы перед началом сезона взяли Русина. Он у нас не заиграл (1 гол в восьми матчах чемпионата). Такая же ситуация могла быть и с Супрягой. Сейчас для Супряги места в команде нет.

Есть Довбык. Его никто не продавал. Взяли второго форварда – испанца. Поэтому Супрягу сейчас никто брать не будет.