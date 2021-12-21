Добрался до Италии. Из-за коронавируса может быть перенесен матч Серии А

«Салернитане» не разрешили выехать за пределы города

Фото: italy24

Матч 19-го тура Серии А между «Удинезе» и «Салернитаной» может быть перенесен.

Коронавирус вновь вспыхнул в Италии. Власти Салерно отказали «Салернитане» выезд за пределы города, сообщает ussalernitana1919.it.

20 декабря в команде несколько игроков сдали положительные тесты на коронавирус. Они уже изолированы от остальных игроков, которые также будут сдавать повторные тесты.

В случае если результаты будут отрицательными, команда отправится на матч чартером.

Встреча запланирована на 21 декабря в 19:30.