В АПЛ антирекорд по количеству положительных тестов на коронавирус
Добрался до Италии. Из-за коронавируса может быть перенесен матч Серии А
«Салернитане» не разрешили выехать за пределы города
12:10
Фото: italy24
Матч 19-го тура Серии А между «Удинезе» и «Салернитаной» может быть перенесен.
Коронавирус вновь вспыхнул в Италии. Власти Салерно отказали «Салернитане» выезд за пределы города, сообщает ussalernitana1919.it.
20 декабря в команде несколько игроков сдали положительные тесты на коронавирус. Они уже изолированы от остальных игроков, которые также будут сдавать повторные тесты.
В случае если результаты будут отрицательными, команда отправится на матч чартером.
Встреча запланирована на 21 декабря в 19:30.
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