Финал Кубка английской лиги. «Ливерпуль» – «Челси». Онлайн трансляция
Дочь Абрамовича: «Самая большая ложь кремлевской пропаганды состоит в том, что большинство россиян поддерживает Путина»
Полномасштабная война продолжается второй день
Фото: BBC
Дочь владельца «Челси» Романа Абрамовича София через свой Instagram прокомментировала вторжение РФ в Украину.
«
РоссияПутин хочет войны с Украиной.
Самая большая и успешная ложь кремлевской пропаганды состоит в том, что большинство россиян поддерживает Путина»
Напомним, утром 24 февраля Российская Федерация начала наступление на Украину. В нескольких городах произошли и продолжают происходить взрывы.
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