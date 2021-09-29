Додо: «Мы заслужили победу над «Интером»

Додо / фото - Шахтер

Защитник донецкого «Шахтера» бразилец Додо поделился эмоциями после ничьей в матче 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов с «Интером» (0:0).

Думаю, у нас осталось такое послевкусие. Мы показали хороший футбол, провели хорошую работу. Думаю, мы заслуживали победить. Потому что практически 90 минут мы их прижимали в их штрафной. Не хватило реализовать один из моментов, забить. Команда молодец. Сыграли достойно с чемпионом Италии. Сейчас нужно работать и продолжать в том же духе.

Конечно, расстроены. Потому что чувствовали себя лучше на поле. У нас было столько моментов. Мы чувствовали, что в любой момент можно забить, потому что мы себя достойно показывали. Но ладно, есть одно очко. В ЛЧ нужно прибавлять в каждом матче. Главное – не терять очки. Надо настраиваться на хорошее».