Додо – о матче с «Реалом»: «По сравнению с прошлым годом все отличается»

Мадридцы разгромили «горняков» в октябрьском матче

Додо / фото - ФК Шахтер

Защитник донецкого «Шахтера» Додо рассказал о предстоящей встрече с мадридским «Реалом» в Лиге чемпионов.

Что можешь вспомнить о прошлогодних матчах с «Реалом»?

«По сравнению с прошлым годом все отличается. Да, были отличные победы в прошлом году, но их нужно забыть и настроиться на завтрашний поединок. Я полностью доверяю тренерскому штабу и считают, что мы выйдет и покажем свою игру».

Почему Винисиуса не вызвали в сборную Бразилии?

«В любом случае, это не мое решение. У нас есть тренер, который выбирает состав.

Без всяких сомнений, Винисиус очень старается. Он мой друг, мы общаемся. Но с таким усердным трудом его вскоре вызовут в сборную».

В минувшем сезоне «горняки» дважды обыграли мадридский гранд (2:0 и 3:2), но в новом сезоне испанцы не допустили повторения прошлогодних результатов и разгромили дончан со счетом 5:0.

Команды вновь сыграют между собой завтра, 3 ноября в 22:00 на «Сантьяго Бернабеу».

Онлайн трансляция «Реал – «Шахтер». Начало – в 22:00.

Ранее Де Дзерби объяснил отсутствие забитых голов «Шахтером» в новом розыгрыше ЛЧ.