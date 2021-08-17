Додо – об интересе «Тоттенхэма» и «Баварии»: «Я очень счастлив в «Шахтере»

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Защитник «Шахтера» Додо прокомментировал TNT интерес от топ-клубов Европы.

Считаю, что футбол, который я демонстрирую, и вызвал интерес ко мне. Я очень этим доволен, но оставляю решение таких вопросов на откуп своему агенту. До меня лично ничего не доходило, и моя голова остается спокойной. Я очень счастлив здесь, в «Шахтере». Это клуб, который открыл мне двери в Европу, позволил сыграть в Лиге чемпионов, поэтому я буду служить ему с большой любовью, как на тренировках, так и в матчах».