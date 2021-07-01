Додо: «Очень хорошо знаю Педриньо»

У новичка «Шахтера» уже есть друзья в клубе

Педриньо / фото - ФК Шахтер

Защитник донецкого «Шахтера» Додо рассказал о перешедшем из «Бенфики» новичке клуба Педриньо:

«Педриньо – игрок, который мне очень нравится. Мы уже провели очень много выступлений в сборной вместе, поэтому знаю его очень хорошо. Он очень хороший как человек, как парень и как игрок. Он уже очень опытный игрок. Но в чем можем помочь в клубе – конечно, помогаем. Он будет очень важным для нашей команды».

«Шахтер» купил форварда у «Бенфики» за 18 миллионов евро – второй самый дорогой трансфер в истории клуба. Игрок уже рассказал, почему он решил перебраться именно в украинскую команду.

Напомним, «Шахтер» разгромно выиграл в первом матче под руководством Роберто Де Дзерби.