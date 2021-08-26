«Шахтер» будет в третьей корзине при жеребьевке Лиги чемпионов
Додо прокомментировал победу над «Монако»
Бразилец помог команде пройти дальше
09:35
фото - ФК Шахтер
Бразильский латераль «Шахтера» Додо на своей странице в Instagram отреагировал на выход донецкой команды в групповой этап ЛЧ:
Квалифицировались. Как здорово! Лига чемпионов!».«
Бразилец появился на поле с первых минут и провел полный матч.
«Горняки» начали матч с «Монако» с позиции лидера, но им пришлось отыгрываться после двух пропущенных мячей. Команда смогла добыть ничью в овертаймах и выйти в главный турнир Старого Света.
Ранее главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби заявил, что выиграть команде помогли стальные яйца.
«Группа смерти» или фарт. Определяем самый сложный и самый приемлемый жребий для «Динамо» и «Шахтера» в ЛЧ.
Комментарии 0