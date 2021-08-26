Додо прокомментировал победу над «Монако»

Бразилец помог команде пройти дальше

фото - ФК Шахтер

Бразильский латераль «Шахтера» Додо на своей странице в Instagram отреагировал на выход донецкой команды в групповой этап ЛЧ:

Квалифицировались. Как здорово! Лига чемпионов!».

Бразилец появился на поле с первых минут и провел полный матч.

«Горняки» начали матч с «Монако» с позиции лидера, но им пришлось отыгрываться после двух пропущенных мячей. Команда смогла добыть ничью в овертаймах и выйти в главный турнир Старого Света.

Ранее главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби заявил, что выиграть команде помогли стальные яйца.

«Группа смерти» или фарт. Определяем самый сложный и самый приемлемый жребий для «Динамо» и «Шахтера» в ЛЧ.