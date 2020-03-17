Додо: «С «Ромой» возможно все. Вспоминаю камбэк «Барселоны» в матчах с ПСЖ»

«Шахтер» попытается совершить свою «ремонтаду» в 1/8 финала Лиги Европы

Додо / Фото - ФК Шахтер

Защитник «Шахтера» Додо в эфире телеканала «Футбол» рассказал о том, что «горняки» намерены отыграть отставание в три мяча в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы против «Ромы». Встреча состоится уже 18 марта.

Сейчас мы знаем «Рому» намного лучше и попытаемся этим воспользоваться со старта. Нужно забить быстрый гол и реализовать нашу мечту – пройти дальше. Знаем, что будет непросто, но все возможно. Сразу вспоминаю камбэк «Барселоны» в матчах с ПСЖ. Все возможно.

Игру Лиги Европы можно будет посмотреть на нашем сайте. Видеотрансляция матча «Шахтер» – «Рома» онлайн. Также на XSPORT.ua будет доступна текстовая трансляция встречи. Начало – в 19:55.