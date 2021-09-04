Додо: «Шахтеру» очень важно выйти в 1/8 финала Лиги чемпионов – это наша цель»

Защитник – о подготовке к предстоящим матчам

Фото: ФК Шахтер

Защитник «Шахтера» Додо прокомментировал сайту клуба подготовку к предстоящим матчам команды в УПЛ и Лиге чемпионов.

Как прошла первая тренировка после небольшого отдыха?

«Тренеры сделали акцент на физической подготовке и нагрузках. Три дня выходных, которые были у команды, хотим мы того или нет, немного расслабляют. Думаю, предложенные упражнения помогут нам лучше втянуться в работу. Верю, что эта неделя будет идеальной, чтобы хорошо подготовиться. Понятно, что сейчас нет сборников, но верю, что времени будет достаточно, чтобы как следует потренироваться, отработать тренерские идеи и быть готовыми к Лиге чемпионов и чемпионату».

У «Шахтера» многие игроки разъехались по сборным. Как проходит подготовка без такого количества партнеров?

«Мы уже привыкли и прекрасно знаем, что большинство наших ребят выступают в сборной Украины и не только. Важно, чтобы те, кто остался в расположении клуба, имели максимальную концентрацию, работали без ограничений и с каждым днем прибавляли».

Насколько известно, сейчас у вас будут чередоваться дни с одной и двумя тренировками. В чем их особенность?

«Это чтобы мы лучше подготовились физически. Сентябрь – месяц очень важных поединков, не только в Лиге чемпионов. Нас ждет встреча в Суперкубке с «Динамо», и мы, конечно же, хотим победить. Поэтому физически должны быть готовы и прибавить в техническом плане. Сейчас есть время отработать все аспекты».

Приближается групповой этап Лиги чемпионов. Есть некоторое дежавю, учитывая прошлогодних соперников – «Интер», «Реал»?

«Мы готовимся. «Шахтер» уже не раз доказывал, что может одерживать победы и удачно играть с такими сильными командами. И я говорю не только о групповом этапе в прошлом году, но и о других матчах – с «Манчестер Сити», «Аталантой». Это были непростые поединки, в которых мы получили опыт. Верю, что предстоящие матчи Лиги чемпионов будут для нас чуть более спокойными, ведь мы с этими клубами уже встречались. Для нас очень важно выйти в 1/8 финала Лиги чемпионов – это наша цель».

«Шахтер» сыграет с «Реалом», «Интером» и «Шерифом» в группе Лиги чемпионов.