Главный тренер «Металлиста 1925» рассказал, в какой форме его команда подходит к матчу с «Шахтером»
Додо: «Суперкубок «Шахтер» уже выиграл, возьмем чемпионат и кубок»
Защитник «горняков» подытожил зимние сборы команды
Додо / Фото - ФК Шахтер
Защитник «Шахтера» Додо подвел итоги зимних сборов команды. Слова бразильца передает пресс-служба «горняков».
Самый сложный спарринг? Думаю, с «Црвеной Звездой». Нам тогда удалось победить со счетом 3:2, но было непросто. Конечно, хочется немного отдохнуть и сконцентрироваться на том, чтобы с понедельника готовиться к матчу с «Металлистом 1925» и четвертьфиналу Кубка.
Все сконцентрированы, настроены и чувствуют себя хорошо. Мы сейчас на два очка опережаем «Динамо», на мой взгляд, это многообещающе для нашей команды. Суперкубок мы уже выиграли, думаю, возьмем и чемпионат, и Кубок Украины.
Чувствуем себя довольными, потому что вернемся и начнем играть в чемпионате. Прекрасно знаем, что сборы важны, но чемпионат дает больше настроения – ты борешься за титул. Это не значит, что товарищеские матчи мы играем, не отдаваясь, но атмосфера чемпионата другая.
Накануне «Шахтер» вернулся из Турции в Украину.
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