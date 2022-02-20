Додо: «Суперкубок «Шахтер» уже выиграл, возьмем чемпионат и кубок»

Додо / Фото - ФК Шахтер

Защитник «Шахтера» Додо подвел итоги зимних сборов команды. Слова бразильца передает пресс-служба «горняков».

Все сконцентрированы, настроены и чувствуют себя хорошо. Мы сейчас на два очка опережаем «Динамо», на мой взгляд, это многообещающе для нашей команды. Суперкубок мы уже выиграли, думаю, возьмем и чемпионат, и Кубок Украины.

Чувствуем себя довольными, потому что вернемся и начнем играть в чемпионате. Прекрасно знаем, что сборы важны, но чемпионат дает больше настроения – ты борешься за титул. Это не значит, что товарищеские матчи мы играем, не отдаваясь, но атмосфера чемпионата другая.