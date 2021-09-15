Додо: «Технически и физически мы лучше «Шерифа»

Защитник «Шахтера» считает, что команда из Тирасполя будет по силам «горнякам»

Додо / Фото: Twitter

Защитник «Шахтера» Додо высказался о грядущем матче с «Шерифом» в 1-м туре группового раунда Лиги чемпионов. Слова игрока приводит пресс-служба «горняков».

– Стартует групповой этап Лиги чемпионов, где первый соперник – «Шериф». Что скажешь об этой команде?

– Непросто говорить. Я пересмотрел их лучшие моменты в чемпионате: быстрая команда, нужно быть очень внимательными. Технически и физически мы лучше, и надо привнести это на поле, чтобы выйти победителями.

– Чего ожидаете от матча?

– Мы в прекрасном настроении, ведь это начало Лиги чемпионов. Важно хорошо стартовать, тем более в такой непростой группе. Знаем, что в сравнении с последней группой Лиги чемпионов менхенгладбахская «Боруссия» была сильнее «Шерифа», но каждая игра отличается. Мы должны подготовиться наилучшим образом. В хорошем настроении постараемся добиться победы.

– Нынешний тренер «Шерифа» Юрий Вернидуб ранее работал в «Заре». Знакомы с философией игры этого наставника, ведь часто доводилось встречаться с его командой?

– Часто играли с «Зарей» этого тренера, матчи были непростыми, всегда возникали сложности на поле. Уверен, с «Шерифом» также будет непросто. Но это Лига чемпионов, и мы выйдем максимально сильными, чтобы добиться долгожданной победы.

– Последний поединок чемпионата ты пропустил из-за дисквалификации. В каких физических кондициях сейчас находишься? В это время работал усиленно?

– Да, я и Марлон пропускали тот матч. Мы делали упор больше на силовые тренировки, чтобы к игре быть готовыми физически и не только. Подготовка стала отличной возможностью ментально сконцентрироваться, ведь в Лиге чемпионов ты должен быть полностью сосредоточен.



«Шахтер» сыграет с «Шерифом» сегодня, начало матча – в 20:00.

Онлайн трансляция матча «Шериф» – «Шахтер».