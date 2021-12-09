Доигрался. Журналист, которому угрожал Селезнев, подал на футболиста заявление в полицию

Конфликт между форвардом «Миная» и представителем медиа набирает оборотов

Евгений Селезнев / Фото: Instagram

Журналист Андрей Сенькив, который вступил в конфликтс форвардом «Миная» Евгением Селезневым, подал на последнего заявление в полицию, о чем сообщил на своей странице в Facebook.

натянутой атмосфере в коллективе

«Единственное место, где я готов разбираться с Селезневым – правозащитные структуры. Заявление в полицию я уже подал. Оно «в обработке». Это нужно было сделать – знаю точно, что я не единственный, кому так угрожал Селезнев.

Есть куча историй в публичной плоскости, а есть и непубличные – страдали и журналисты, и футболисты команд-соперниц. Но они решили не давать ход этим историям в публичной плоскости. Это неправильно. Таких рекордсменов нужно наказывать. Законными способами».



Напомним, шоу «ТаТоТаке» выложило в сеть запись телефонного разговора Селезнева и Сенькива, в котором футболист угрожает журналисту.

Ранее комментируя скандальный эпизод с нецензурной лексикой Селезнева в адрес партнера по команде, журналист Сенькив, ссылаясь на свои источники, рассказал о натянутой атмосфере в коллективе.