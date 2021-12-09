Доигрался. Журналист, которому угрожал Селезнев, подал на футболиста заявление в полицию

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
Тема дняФеерит целый год, правда, не на футбольном поле. Все скандалы, в которые попадал Селезнев в 2021-м году
матч-центр : Футбол
Вчера 7
Сейчас 9
Сегодня 15
Завтра 6
Футбол (7 событий из 7) показать все
Лига чемпионов UEFA 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:45 Ювентус - Мальме 1:0 Окончен
19:45 Зенит - Челси 3:3 Окончен
22:00 Бавария - Барселона 3:0 Окончен
22:00 Бенфика - Динамо 2:0 Окончен
22:00 Манчестер Юнайтед - Янг Бойз 1:1 Окончен
22:00 Ред Булл Зальцбург - Севилья 1:0 Окончен
22:00 Вольфсбург - Лилль 1:3 Окончен
Футбол (9 событий из 17) показать все
Лига чемпионов UEFA 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
20:00 Аталанта - Вильярреал 0:1 1-й тайм
Лига Европы UEFA 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:45 Лион - Глазго Рейнджерс 0:0 1-й тайм
19:45 Спарта Прага - Брондбю 0:0 1-й тайм
19:45 Реал Сосьедад - ПСВ 0:0 1-й тайм
19:45 Штурм - Монако 1:0 1-й тайм
19:45 Легия Варшава - Спартак Москва 0:1 1-й тайм
19:45 Наполи - Лестер 2:1 1-й тайм
19:45 Фенербахче - Айнтрахт 0:0 1-й тайм
Лига конференций UEFA 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:45 Заря - Бодо/Глимт 1:0 1-й тайм
Футбол (15 событий из 33) показать все
Лига чемпионов UEFA 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
20:00 Аталанта - Вильярреал 0:1 1-й тайм
Лига Европы UEFA 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:45 Лион - Глазго Рейнджерс 0:0 1-й тайм
19:45 Спарта Прага - Брондбю 0:0 1-й тайм
19:45 Реал Сосьедад - ПСВ 0:0 1-й тайм
19:45 Штурм - Монако 1:0 1-й тайм
19:45 Легия Варшава - Спартак Москва 0:1 1-й тайм
19:45 Наполи - Лестер 2:1 1-й тайм
19:45 Фенербахче - Айнтрахт 0:0 1-й тайм
22:00 Лацио - Галатасарай -:- Запланирован
22:00 Марсель - Локомотив Москва -:- Запланирован
22:00 Брага - Црвена Звезда -:- Запланирован
22:00 Селтик - Бетис -:- Запланирован
22:00 Ференцварош - Байер -:- Запланирован
22:00 Вест Хэм - Динамо Загреб -:- Запланирован
Лига конференций UEFA 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:45 Заря - Бодо/Глимт 1:0 1-й тайм
Футбол (6 событий из 7) показать все
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Нант - Ланс -:- Запланирован
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
21:30 Кельн - Аугсбург -:- Запланирован
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
21:45 Дженоа - Сампдория -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Мальорка - Сельта -:- Запланирован
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
17:00 ФК Мариуполь - СК Днепр-1 -:- Запланирован
19:30 Ингулец - Десна -:- Запланирован

Доигрался. Журналист, которому угрожал Селезнев, подал на футболиста заявление в полицию

Конфликт между форвардом «Миная» и представителем медиа набирает оборотов
Футбол Украинская Премьер-лига
17:35
Доигрался. Журналист, которому угрожал Селезнев, подал на футболиста заявление в полицию
Евгений Селезнев / Фото: Instagram

Журналист Андрей Сенькив, который вступил в конфликтс форвардом «Миная» Евгением Селезневым, подал на последнего заявление в полицию, о чем сообщил на своей странице в Facebook.

натянутой атмосфере в коллективе

«Единственное место, где я готов разбираться с Селезневым – правозащитные структуры. Заявление в полицию я уже подал. Оно «в обработке». Это нужно было сделать – знаю точно, что я не единственный, кому так угрожал Селезнев.

Есть куча историй в публичной плоскости, а есть и непубличные – страдали и журналисты, и футболисты команд-соперниц. Но они решили не давать ход этим историям в публичной плоскости. Это неправильно. Таких рекордсменов нужно наказывать. Законными способами».


Напомним, шоу «ТаТоТаке» выложило в сеть запись телефонного разговора Селезнева и Сенькива, в котором футболист угрожает журналисту.

Ранее комментируя скандальный эпизод с нецензурной лексикой Селезнева в адрес партнера по команде, журналист Сенькив, ссылаясь на свои источники, рассказал о натянутой атмосфере в коллективе.

Петр Приходько
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Евгений Селезнев Минай

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Феерит целый год, правда, не на футбольном поле. Все скандалы, в которые попадал Селезнев в 2021-м году
Тема дня
Феерит целый год, правда, не на футбольном поле. Все скандалы, в которые попадал Селезнев в 2021-м году
Футбол Украинская Премьер-лига
19:32
Маркевич: «Селезневу нужно взять себя в руки и сосредоточиться на футболе»
Маркевич: «Селезневу нужно взять себя в руки и сосредоточиться на футболе»
Футбол Украинская Премьер-лига
18:34
Алиев: «Я на стороне Селезнева. Журналист поступил не по-пацански»
Алиев: «Я на стороне Селезнева. Журналист поступил не по-пацански»
Футбол Украинская Премьер-лига
18:19
Селезнев – об угрозе журналисту: «Я трансгендеров не бью»
Селезнев – об угрозе журналисту: «Я трансгендеров не бью»
Футбол Украинская Премьер-лига
17:28
Главный тренер «Миная» – об угрозах Селезнева представителю медиа: «Журналист просто захотел на нас хайпануть»
Главный тренер «Миная» – об угрозах Селезнева представителю медиа: «Журналист просто захотел на нас хайпануть»
Футбол Украинская Премьер-лига
16:59
Селезнев – журналисту: «Я еб*ло тебе хочу набить, увидишь меня – лучше беги нах*й»
Селезнев – журналисту: «Я еб*ло тебе хочу набить, увидишь меня – лучше беги нах*й»
Футбол Украинская Премьер-лига
13:38

Новости: Футбол

Лига конференций. «Заря» – «Буде-Глимт». Назарина забил мощнейшим ударом со штрафного. Онлайн трансляция
LIVE Лига конференций. «Заря» – «Буде-Глимт». Назарина забил мощнейшим ударом со штрафного. Онлайн трансляция
Лига конференций UEFA
19:54
«Шахтер» продлил контракты с двумя ведущими игроками
«Шахтер» продлил контракты с двумя ведущими игроками
Украинская Премьер-лига
19:53
Феерит целый год, правда, не на футбольном поле. Все скандалы, в которые попадал Селезнев в 2021-м году
Тема дня
Феерит целый год, правда, не на футбольном поле. Все скандалы, в которые попадал Селезнев в 2021-м году
Украинская Премьер-лига
19:32
Леоненко: «Не согласен с Луческу, что «Динамо» хорошо играло с сильными командами»
Леоненко: «Не согласен с Луческу, что «Динамо» хорошо играло с сильными командами»
Лига чемпионов UEFA
19:28
Тедеско: «Не могу дождаться первых матчей во главе «Лейпцига»
Тедеско: «Не могу дождаться первых матчей во главе «Лейпцига»
Бундеслига (Германия)
19:10
Мюллер: «Барселона» сейчас не может справиться с интенсивностью футбола на топ-уровне»
Мюллер: «Барселона» сейчас не может справиться с интенсивностью футбола на топ-уровне»
Лига чемпионов UEFA
18:45
«Две важные новости». «Шахтер» анонсировал трансфер до конца дня
«Две важные новости». «Шахтер» анонсировал трансфер до конца дня
Украинская Премьер-лига
18:36
Маркевич: «Селезневу нужно взять себя в руки и сосредоточиться на футболе»
Маркевич: «Селезневу нужно взять себя в руки и сосредоточиться на футболе»
Украинская Премьер-лига
18:34
Ибрагимович – о вылете «Милана» из Лиги чемпионов: «В неудаче также есть успех»
Ибрагимович – о вылете «Милана» из Лиги чемпионов: «В неудаче также есть успех»
Серия А (Италия)
18:19
Все новости

Популярные новости

Мейвезер – о поражении Джошуа от Усика: «Это не неожиданность – просто об Энтони все знали, а украинец находился за кулисами»
Мейвезер – о поражении Джошуа от Усика: «Это не неожиданность – просто об Энтони все знали, а украинец находился за кулисами»
Бокс Профессиональный бокс
3 декабря 09:24
2
Букмекеры не верят, что украинский супертяж продержится хотя бы 4 раунда против следующего соперника
Букмекеры не верят, что украинский супертяж продержится хотя бы 4 раунда против следующего соперника
Бокс Профессиональный бокс
8 декабря 19:21
Арум назвал четверку лучших боксеров в истории
Арум назвал четверку лучших боксеров в истории
Бокс Профессиональный бокс
5 декабря 17:20
17
Хирн назвал сумму, за которую Джошуа готов отказаться от боя с Усиком
Хирн назвал сумму, за которую Джошуа готов отказаться от боя с Усиком
Бокс Профессиональный бокс
3 декабря 15:38
10
Василий Ломаченко – Ричард Комми. Онлайн трансляция
Василий Ломаченко – Ричард Комми. Онлайн трансляция
Бокс Профессиональный бокс
00:00
Не Камбосос. Боб Арум назвал имя следующего соперника Ломаченко
Не Камбосос. Боб Арум назвал имя следующего соперника Ломаченко
Бокс Профессиональный бокс
7 декабря 10:37
4
Все новости

Анонсы

Лига конференций. «Заря» – «Буде-Глимт». Онлайн трансляция
WEB
Лига конференций. «Заря» – «Буде-Глимт». Онлайн трансляция
19:45
Суперлига. «Белый Барс» – «Альтаир». Видео трансляция
WEB
TV
Суперлига. «Белый Барс» – «Альтаир». Видео трансляция
10 декабря 18:45
В поисках сокровищ: змеиный остров
TV
В поисках сокровищ: змеиный остров
10 декабря 20:40
Чемпионат Украины. «Александрия» – «Шахтер». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Украины. «Александрия» – «Шахтер». Онлайн трансляция
11 декабря 14:00
«Воин ниндзя»
TV
«Воин ниндзя»
11 декабря 15:50
Охотники на гигантских лобстеров
TV
Охотники на гигантских лобстеров
11 декабря 18:45
Дмитрий Бивол – Умар Саламов. Онлайн трансляция
WEB
Дмитрий Бивол – Умар Саламов. Онлайн трансляция
11 декабря 23:00
Джаред Андерсон – Александр Тесленко. Онлайн трансляция
WEB
Джаред Андерсон – Александр Тесленко. Онлайн трансляция
12 декабря 04:30
Чарльз Оливейра – Дастин Порье. Онлайн трансляция
WEB
Чарльз Оливейра – Дастин Порье. Онлайн трансляция
12 декабря 05:00
Василий Ломаченко – Ричард Комми. Онлайн трансляция
WEB
Василий Ломаченко – Ричард Комми. Онлайн трансляция
12 декабря 06:00
Нонито Донэйр – Рэймарт Габальо. Онлайн трансляция
WEB
Нонито Донэйр – Рэймарт Габальо. Онлайн трансляция
12 декабря 06:00
«Никогда не сдавайся 2. Бой»
TV
«Никогда не сдавайся 2. Бой»
12 декабря 14:55
Суперлига. «Мариуполь» – СК «Сокол». Видео трансляция
WEB
TV
Суперлига. «Мариуполь» – СК «Сокол». Видео трансляция
12 декабря 18:30
«Преследуя монстров»
TV
«Преследуя монстров»
12 декабря 19:40
Чемпионат Испании. «Реал» – «Атлетико». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Испании. «Реал» – «Атлетико». Онлайн трансляция
12 декабря 22:00