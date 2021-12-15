Долгожданная первая победа Шевченко! «Дженоа» вышла в следующую стадию Кубка Италии
В матче 1/16 Кубка Италии «Дженоа» на своем поле принимала «Салернитану».
Единственный гол во встрече пришелся на 76-ю минуту. «Грифонов» вывел вперед Калеб Экубан.
Победа обеспечила генуэзцам место в 1/8 турнира, где им предстоит сыграть с «Миланом».
Команда одержала первую победу при Шевченко за 6 матчей. До этого «грифоны» лишь раз брали очки – в игре Серии А с «Удинезе» (0:0).
Кубок Италии, 1/16 финала
«Дженоа» – «Салернитана» 1:0
Голы: Экубан, 76.
«Дженоа»: Шемпер, Сабелли, Бираски, Бани, Васкес, Камбьязо (Гильоне, 46), Эрнани (Туре, 89), Гальдамес, Портанова (Мелегони, 60), Дестро (Каллон, 60), Экубан.
«Салернитана»: Фьорилло, Гальоло, Богдан (Дьомбер, 83), Делли Карри, Ярошиньски, Ди Таккьо, Скьявоне (Оби, 65), Кастанос (Кулибали, 75), Кешрида, Джурич (Гондо, 83), Вергани (Нванкво, 65).Предупреждения: Скьявоне (11), Гальдамес (21), Васкес (32), Вергани (45), Ди Таккьо (57).