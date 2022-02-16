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Долгожданное пополнение для Луческу. Родригеш покинул «Труа»
Люксембуржец был арендован французским клубом у «Динамо»
16 февраля 20:36
Жерсон Родригеш / Фото - Sportspress.lu
Нападающий Жерсон Родригеш покинул «Труа». Об этом сообщает пресс-служба клуба.
О подробностях данного решения пообещали объявить позже. Сейчас в качестве причины называют «меры предосторожности». Арендное соглашение расторгнуто досрочно, футболист должен вернуться в «Динамо».
За «Труа» Родригеш провел 12 матчей французского чемпионата. В них оформил гол и ассист. В конце прошедшего года люксембуржец был отстранен от команды, но вернулся в нее после смены тренера.
Ранее из аренды «Днепру-1» в «Динамо» вернулся защитник Владислав Дубинчак.
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