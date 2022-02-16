Долгожданное пополнение для Луческу. Родригеш покинул «Труа»

Люксембуржец был арендован французским клубом у «Динамо»

Жерсон Родригеш / Фото - Sportspress.lu

Нападающий Жерсон Родригеш покинул «Труа». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

О подробностях данного решения пообещали объявить позже. Сейчас в качестве причины называют «меры предосторожности». Арендное соглашение расторгнуто досрочно, футболист должен вернуться в «Динамо».

За «Труа» Родригеш провел 12 матчей французского чемпионата. В них оформил гол и ассист. В конце прошедшего года люксембуржец был отстранен от команды, но вернулся в нее после смены тренера.

Ранее из аренды «Днепру-1» в «Динамо» вернулся защитник Владислав Дубинчак.