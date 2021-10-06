«Должен был приземлиться на землю» – Фонсека поделился мнением о Мудрике

Мудрик (слева) и Фонсека (справа) / Фото - ФК Шахтер

Бывший тренер «Шахтера» Паулу Фонсека рассказал в интервью YouTube-каналу «Бомбардир», почему вингеру «горняков» Михаилу Мудрику редко удавалось попасть в состав при португальском специалисте.

Футбол – коллективная игра и футболисты должны играть командно. В футболе очень важны взаимодействия, отношения между игроками. И тогда в 17 лет это был большой талант, я решил позвать в первую команду, но в то время он не до конца понял, что игра – это не индивидуальный спорт, а коллективный и надо играть со своими партнерами.

И в то время это был футболист, который старался играть более индивидуально и не до конца понимал, во что команда играет, что хочет в той или иной ситуации на поле. И это правда, что многие футболисты не понимали, что он делал. Были некоторые конфликты, и я решил, что лучше будет, если он будет тренироваться с U-19. Думаю, это было не оптимальное время, чтобы он был в главной команде.

Вокруг Мудрика атмосфера не была идеальной. Все много говорили о нем, что очень большой талант, сильный футболист. Но сначала он должен был приземлиться на землю и начинать с этого. Без этого баланса и без понимания, что надо много работать, я думаю, очень трудно любому футболисту добраться до высокого уровня.

Я считаю, Мудрик имеет все возможности и очень большой талант и с годами поймет, что должен на уровне со своими партнерами по команде работать каждый день, думая о команде, а потом уже о себе. И также я не сомневаюсь, что со временем он это поймет и докажет, что он действительно великий футболист.