Доннарумма – не помеха. Тер Штеген останется первым номером «Барселоны»
Доннарумма близок к переходу в «Ювентус»
Вратарь заменит Буффона
13:10
Фото: AFP
Вратарь «Милана» Джанлуиджи Доннарумма перейдет в «Ювентус».
Стороны очень близки к подписанию долгосрочного контракта, сообщает CalcioMercato. Голкипера хочет видеть в команде Массимилиано Аллегри, который в ближайшее время возглавит клуб.
Доннарумма не продлил контракт с «Миланом», который покинет свободным агентом.
На голкипера также претендовали «Челси» и «Барселона».
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