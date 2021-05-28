Доннарумма близок к переходу в «Ювентус»

Вратарь заменит Буффона

Фото: AFP

Вратарь «Милана» Джанлуиджи Доннарумма перейдет в «Ювентус».

Стороны очень близки к подписанию долгосрочного контракта, сообщает CalcioMercato. Голкипера хочет видеть в команде Массимилиано Аллегри, который в ближайшее время возглавит клуб.

Доннарумма не продлил контракт с «Миланом», который покинет свободным агентом.

На голкипера также претендовали «Челси» и «Барселона».