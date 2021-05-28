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Доннарумма близок к переходу в «Ювентус»

Вратарь заменит Буффона
Футбол Серия А (Италия)
13:10
Доннарумма близок к переходу в «Ювентус»
Фото: AFP

Вратарь «Милана» Джанлуиджи Доннарумма перейдет в «Ювентус».

Стороны очень близки к подписанию долгосрочного контракта, сообщает CalcioMercato. Голкипера хочет видеть в команде Массимилиано Аллегри, который в ближайшее время возглавит клуб.

Доннарумма не продлил контракт с «Миланом», который покинет свободным агентом.

На голкипера также претендовали «Челси» и «Барселона».

Андрей Усмонов
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Теги

Ювентус Милан Джанлуиджи Доннарумма

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