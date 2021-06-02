Почеттино не хочет конфликта с ПСЖ и останется в клубе
Доннарумма и ПСЖ пришли к согласию по условиям контракта
Французский клуб может сразу же отдать итальянца в аренду
20:39
Джанлуиджи Доннарумма / Фото: football365.com
Вратарь сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма может стать игроком ПСЖ.
Экс-голкипер «Милана» согласовал условия личного контракта с парижанами, сообщает журналист Sunday Times Дункан Каслс в своем Twitter.
Французская команда рассматривает итальянца как замену Кейлору Навасу. Футболисты ПСЖ довольны голкипером из Коста-Рики, поэтому французский клуб может отправить Доннарумму в аренду на год.
Напомним, что наставник парижан Маурисио Почетинно продлил контракт с клубом.
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