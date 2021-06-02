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Доннарумма и ПСЖ пришли к согласию по условиям контракта

Французский клуб может сразу же отдать итальянца в аренду
Футбол Лига 1 (Франция)
20:39
Доннарумма и ПСЖ пришли к согласию по условиям контракта
Джанлуиджи Доннарумма / Фото: football365.com

Вратарь сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма может стать игроком ПСЖ.

Экс-голкипер «Милана» согласовал условия личного контракта с парижанами, сообщает журналист Sunday Times Дункан Каслс в своем Twitter.

Французская команда рассматривает итальянца как замену Кейлору Навасу. Футболисты ПСЖ довольны голкипером из Коста-Рики, поэтому французский клуб может отправить Доннарумму в аренду на год.

Напомним, что наставник парижан Маурисио Почетинно продлил контракт с клубом.

Олег Шумейко-младший
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Теги

ПСЖ Джанлуиджи Доннарумма

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