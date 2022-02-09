Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 3
Сейчас 0
Сегодня 2
Завтра 2
Развернуть Свернуть
Футбол (3 события из 3) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
21:45 Вест Хэм - Уотфорд 1:0 Окончен
21:45 Ньюкасл - Эвертон 3:1 Окончен
22:00 Бернли - Манчестер Юнайтед 1:1 Окончен
нет важных матчей
Футбол (2 события из 4) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
21:45 Тоттенхэм - Саутгемптон -:- Запланирован
21:45 Манчестер Сити - Брентфорд -:- Запланирован
Футбол (2 события из 2) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
21:45 Вулверхэмптон - Арсенал -:- Запланирован
21:45 Ливерпуль - Лестер -:- Запланирован
матч-центр

Доннарумма: «Мне нравится конкурировать, и ради ПСЖ я буду стараться изо всех сил»

Вратарь счастлив в клубе
Футбол Лига 1 (Франция)
10:10
Доннарумма: «Мне нравится конкурировать, и ради ПСЖ я буду стараться изо всех сил»
Фото: Sky Sports

Вратарь ПСЖ Джанлуиджи Доннарумма признался gazzetta.it, что счастлив в новой команде и у него нет проблем с конкуренцией.

«Переход в ПСЖ был предначертан судьбой. Аль-Хелайфи и Леонардо уже давно хотели видеть меня в клубе. Я здесь очень счастлив.

У меня нет проблем с Кейлором Навасом, у нас отличные отношения. Мне нравится конкурировать, и ради ПСЖ я буду стараться изо всех сил».


В команду итальянец перешел летом свободным агентом.

Навас может уйти из ПСЖ уже летом.

Андрей Усмонов
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

ПСЖ Джанлуиджи Доннарумма

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Ди Мария покинет ПСЖ в конце сезона
Ди Мария покинет ПСЖ в конце сезона
Футбол Лига 1 (Франция)
10:51
ПСЖ готов подписать Холанда в случае ухода Мбаппе
ПСЖ готов подписать Холанда в случае ухода Мбаппе
Футбол Лига 1 (Франция)
08 февраля 22:41
Месси забивает минимум один гол на протяжении 18 лет подряд
Месси забивает минимум один гол на протяжении 18 лет подряд
Футбол Лига 1 (Франция)
07 февраля 12:30
Мбаппе – о будущем: «Думаю, матчи с «Реалом» могут многое изменить»
Мбаппе – о будущем: «Думаю, матчи с «Реалом» могут многое изменить»
Футбол Лига 1 (Франция)
07 февраля 12:13
ПСЖ с голами Месси и Мбаппе уничтожил чемпиона Франции
ПСЖ с голами Месси и Мбаппе уничтожил чемпиона Франции
Футбол Лига 1 (Франция)
07 февраля 07:46
Чемпионат Франции. «Лилль» разгромно проиграл ПСЖ. Как это было
Чемпионат Франции. «Лилль» разгромно проиграл ПСЖ. Как это было
Футбол Лига 1 (Франция)
06 февраля 23:32

Новости: Футбол

Три игрока «Шахтера» находятся на просмотре в Мариуполе
Три игрока «Шахтера» находятся на просмотре в Мариуполе
Украинская Премьер-лига
11:49
Экс-игрок «Карпат» перейдет в московский клуб
Экс-игрок «Карпат» перейдет в московский клуб
В Европе
11:29
Лэмпард: «Надеемся, что Миколенко вернется к следующему матчу»
Лэмпард: «Надеемся, что Миколенко вернется к следующему матчу»
Премьер-Лига (Англия)
11:14
Ди Мария покинет ПСЖ в конце сезона
Ди Мария покинет ПСЖ в конце сезона
Лига 1 (Франция)
10:51
Вернидуб: «Кочергин докажет всем, что он боевая единица и поможет нам в оставшихся матчах»
Вернидуб: «Кочергин докажет всем, что он боевая единица и поможет нам в оставшихся матчах»
Украинская Премьер-лига
10:30
Доннарумма: «Мне нравится конкурировать, и ради ПСЖ я буду стараться изо всех сил»
Доннарумма: «Мне нравится конкурировать, и ради ПСЖ я буду стараться изо всех сил»
Лига 1 (Франция)
10:10
«Тоттенхэм» выкупил у «Аталанты» Ромеро
«Тоттенхэм» выкупил у «Аталанты» Ромеро
Серия А (Италия)
09:58
Мане оплатил лечение ребенка в больнице Камеруна
Мане оплатил лечение ребенка в больнице Камеруна
В мире
09:55
«Бенфика» ищет нового форварда
«Бенфика» ищет нового форварда
В Европе
09:28
Все новости

Популярные новости

Экс-президент «Локомотива»: «Алиев – очень глупый человек, он за всю жизнь ничего не прочитал, кроме букваря»
Экс-президент «Локомотива»: «Алиев – очень глупый человек, он за всю жизнь ничего не прочитал, кроме букваря»
Футбол В Европе
02 февраля 21:46
1
«Спорить бессмысленно». Россию выкинули из соревнований по шорт-треку на Олимпиаде, ее место занял Китай и взял золото
Тема дня
«Спорить бессмысленно». Россию выкинули из соревнований по шорт-треку на Олимпиаде, ее место занял Китай и взял золото
Olympics Пекин-2022
05 февраля 17:51
7
«Я плачу каждый день». Российская спортсменка показала «несъедобную» еду, которой ее кормят в Пекине
«Я плачу каждый день». Российская спортсменка показала «несъедобную» еду, которой ее кормят в Пекине
Olympics Пекин-2022
03 февраля 23:12
10
Финал прыжков с трамплина на Олимпиаде-2022 закончился массовой дисквалификацией – в пользу России и Канады
Финал прыжков с трамплина на Олимпиаде-2022 закончился массовой дисквалификацией – в пользу России и Канады
Olympics Пекин-2022
07 февраля 22:58
1
«Такого Джошуа, как раньше, мы уже не увидим». В Британии назвали Джошуа «сц**ливым» и признали, что он снова проиграет Усику
Мнение
«Такого Джошуа, как раньше, мы уже не увидим». В Британии назвали Джошуа «сц**ливым» и признали, что он снова проиграет Усику
Бокс Профессиональный бокс
02 февраля 19:23
1
Ужас на Олимпийских играх. Лыжница вовсю пыталась зацепиться за медаль – страшно упала: ногу вывернуло в другую сторону
Послесловие
Ужас на Олимпийских играх. Лыжница вовсю пыталась зацепиться за медаль – страшно упала: ногу вывернуло в другую сторону
Olympics Пекин-2022
07 февраля 16:45
Все новости