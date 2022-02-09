ПСЖ готов подписать Холанда в случае ухода Мбаппе
Доннарумма: «Мне нравится конкурировать, и ради ПСЖ я буду стараться изо всех сил»
Вратарь счастлив в клубе
10:10
Фото: Sky Sports
Вратарь ПСЖ Джанлуиджи Доннарумма признался gazzetta.it, что счастлив в новой команде и у него нет проблем с конкуренцией.
«Переход в ПСЖ был предначертан судьбой. Аль-Хелайфи и Леонардо уже давно хотели видеть меня в клубе. Я здесь очень счастлив.
У меня нет проблем с Кейлором Навасом, у нас отличные отношения. Мне нравится конкурировать, и ради ПСЖ я буду стараться изо всех сил».
В команду итальянец перешел летом свободным агентом.
Навас может уйти из ПСЖ уже летом.
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