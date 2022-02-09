Доннарумма: «Мне нравится конкурировать, и ради ПСЖ я буду стараться изо всех сил»

Вратарь счастлив в клубе

Фото: Sky Sports

Вратарь ПСЖ Джанлуиджи Доннарумма признался gazzetta.it, что счастлив в новой команде и у него нет проблем с конкуренцией.

«Переход в ПСЖ был предначертан судьбой. Аль-Хелайфи и Леонардо уже давно хотели видеть меня в клубе. Я здесь очень счастлив. У меня нет проблем с Кейлором Навасом, у нас отличные отношения. Мне нравится конкурировать, и ради ПСЖ я буду стараться изо всех сил».

В команду итальянец перешел летом свободным агентом.

Навас может уйти из ПСЖ уже летом.