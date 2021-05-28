Доннарумма – не помеха. Тер Штеген останется первым номером «Барселоны»
В случае перехода в «Барселону» Джанлуиджи Доннаруммы, Марк-Андре Тер Штеген все равно будет основным голкипером команды, сообщает инсайдер Fabrizio Romano.
«Каталонцы» продолжают переговоры с агентом итальянского вратаря Мино Райолой. Функционер требует для своего клиента зарплату в 10 миллионов евро, и «блаугранас» нужно принимать решение быстро, ведь за подписью голкипера сборной Италии также гонится «Ювентус».
Но боссы «сине-гранатовых» уже приняли другое важное решение: вне зависимости от трансфера Джанлуиджи, основным в новом сезоне будет Тер Штеген. Немец защищает ворота «Барселоны» с 2014 года и считается неприкасаемым игроком основы.
В нынешнем сезоне Доннарумма сохранил свои ворота на замке в 13 из 37 игр итальянского чемпионата. Контракт голкипера с «Миланом» истекает уже этим летом.
Напомним, «Челси» также желает видеть вратаря в своей команде.
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