Доннарумма – не помеха. Тер Штеген останется первым номером «Барселоны»

В клубе по-прежнему рассчитывают на немецкого голкипера

Марк-Андре Тер Штеген / фото - Eurosport

В случае перехода в «Барселону» Джанлуиджи Доннаруммы, Марк-Андре Тер Штеген все равно будет основным голкипером команды, сообщает инсайдер Fabrizio Romano.

«Каталонцы» продолжают переговоры с агентом итальянского вратаря Мино Райолой. Функционер требует для своего клиента зарплату в 10 миллионов евро, и «блаугранас» нужно принимать решение быстро, ведь за подписью голкипера сборной Италии также гонится «Ювентус».

Но боссы «сине-гранатовых» уже приняли другое важное решение: вне зависимости от трансфера Джанлуиджи, основным в новом сезоне будет Тер Штеген. Немец защищает ворота «Барселоны» с 2014 года и считается неприкасаемым игроком основы.

В нынешнем сезоне Доннарумма сохранил свои ворота на замке в 13 из 37 игр итальянского чемпионата. Контракт голкипера с «Миланом» истекает уже этим летом.

Напомним, «Челси» также желает видеть вратаря в своей команде.