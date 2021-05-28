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Доннарумма – не помеха. Тер Штеген останется первым номером «Барселоны»

В клубе по-прежнему рассчитывают на немецкого голкипера
Футбол Примерa (Испания)
11:51
Доннарумма – не помеха. Тер Штеген останется первым номером «Барселоны»
Марк-Андре Тер Штеген / фото - Eurosport

В случае перехода в «Барселону» Джанлуиджи Доннаруммы, Марк-Андре Тер Штеген все равно будет основным голкипером команды, сообщает инсайдер Fabrizio Romano.

«Каталонцы» продолжают переговоры с агентом итальянского вратаря Мино Райолой. Функционер требует для своего клиента зарплату в 10 миллионов евро, и «блаугранас» нужно принимать решение быстро, ведь за подписью голкипера сборной Италии также гонится «Ювентус».

Но боссы «сине-гранатовых» уже приняли другое важное решение: вне зависимости от трансфера Джанлуиджи, основным в новом сезоне будет Тер Штеген. Немец защищает ворота «Барселоны» с 2014 года и считается неприкасаемым игроком основы.

В нынешнем сезоне Доннарумма сохранил свои ворота на замке в 13 из 37 игр итальянского чемпионата. Контракт голкипера с «Миланом» истекает уже этим летом.

Напомним, «Челси» также желает видеть вратаря в своей команде.

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Теги

Марка-Андре тер Штеген Джанлуиджи Доннарумма Барселона (футбол)

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