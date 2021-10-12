Доннарумма – о фанатах «Милана», которые его освистывают: «Я всегда буду любить их»

Джанлуиджи Доннарумма / Фото: Eurosport

Голкипер ПСЖ Джанлуиджи Доннарумма высказался о своем отношении к фанатам «Милана», которые его освистывают. Слова голкипера приводит Football Italia.



Я вырос здесь и всегда был болельщиком «Милана». Эти 8 лет непросто забыть. У меня все еще сердце «россонери».

Я всегда буду любить болельщиков «Милана» и всегда буду одним из них».