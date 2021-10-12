Тюрам: «Я не понимаю освистывание Доннаруммы»
Доннарумма – о фанатах «Милана», которые его освистывают: «Я всегда буду любить их»
Болельщикам россонерри не нравится то, что вратарь выбрал ПСЖ
Джанлуиджи Доннарумма / Фото: Eurosport
Голкипер ПСЖ Джанлуиджи Доннарумма высказался о своем отношении к фанатам «Милана», которые его освистывают. Слова голкипера приводит Football Italia.
«Я провел 8 лет в «Милане», поэтому возвращение на «Сан-Сиро» всегда будет эмоциональным. И быть освистанным – это нормально.
Я вырос здесь и всегда был болельщиком «Милана». Эти 8 лет непросто забыть. У меня все еще сердце «россонери».
Я всегда буду любить болельщиков «Милана» и всегда буду одним из них».
Доннарумма перешел в ПСЖ летом 2021-го года после Евро-2020.
Ранее Доннарумма признался, что отказал «Ювентусу».