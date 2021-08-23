Доннарумма – о конкуренции с Навасом: «Я здесь для того, чтобы играть»

Лучший игрок Евро-2020 не намерен сидеть на скамейке

Джанлуиджи Доннарумма / фото - beIN SPORTS

Вратарь ПСЖ Джанлуиджи Доннарумма, перешедший в клуб этим летом, прокомментировал для GFFN борьбу за место в стартовом составе с Кейлором Навасом:

«ПСЖ» связался со мной и хотел подписать меня, а я хотел перейти в «ПСЖ». Конкуренция меня не пугает. Кейлор Навас – выдающийся вратарь, но я здесь для того, чтобы играть. Конкуренция – это полезно для нас обоих, это позволит мне прибавить. В топ-командах она всегда есть, так что это не будет проблемой. Он выдающаяся личность, мы друзья. Я хочу стать одним из лучших вратарей в мире. И для этого нужно чем-то жертвовать, трудиться и оставаться скромным – это самое главное».

Доннарумма перешел в ПСЖ на правах свободного агента в качестве лучшего игрока Евро-2020, где он со сборной Италии взял трофей, выиграв две серии пенальти в полуфинале и финале турнира.

Голкипер еще не дебютировал за клуб. В первых трех матчах Лиги 1 место в рамке занимал именно Навас. Но неуверенная игра костариканца, из-за которой парижане пропустили пять мячей в трех матчах может ускорить дебют новичка.

Напомним, ранее президент «Баварии» прокомментировал трансферную кампанию ПСЖ.