Прощай, «десятка»! Месси возьмет в ПСЖ необычный номер
Доннарумма: «Очень рад, что Месси приедет в ПСЖ»
Голкипер назвал аргентинца лучшим в мире
10:53
Фото: PSG
Вратарь ПСЖ Джанлуиджи Доннарумма признался Sky Sport Italia, что очень рад будет поиграть с Лионелем Месси в одной команде.
«Когда объявят официально, все узнаем. Но вроде так, я очень рад, что Лео приедет сюда. Он великий, самый сильный в мире.
Так что, конечно, я не могу не быть взволнованным и счастливым».
Ожидается, что Месси перейдет в ПСЖ до конца недели. Переговоры между сторонами продолжаются.
Сообщалось, что «Барселона» также предприняла последнюю попытку сохранить игрока.
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