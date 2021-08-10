Доннарумма: «Очень рад, что Месси приедет в ПСЖ»

Голкипер назвал аргентинца лучшим в мире

Фото: PSG

Вратарь ПСЖ Джанлуиджи Доннарумма признался Sky Sport Italia, что очень рад будет поиграть с Лионелем Месси в одной команде.

«Когда объявят официально, все узнаем. Но вроде так, я очень рад, что Лео приедет сюда. Он великий, самый сильный в мире. Так что, конечно, я не могу не быть взволнованным и счастливым».

Ожидается, что Месси перейдет в ПСЖ до конца недели. Переговоры между сторонами продолжаются.

Сообщалось, что «Барселона» также предприняла последнюю попытку сохранить игрока.