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Доннарумма: «Очень рад, что Месси приедет в ПСЖ»

Голкипер назвал аргентинца лучшим в мире
Футбол Лига 1 (Франция)
10:53
Доннарумма: «Очень рад, что Месси приедет в ПСЖ»
Фото: PSG

Вратарь ПСЖ Джанлуиджи Доннарумма признался Sky Sport Italia, что очень рад будет поиграть с Лионелем Месси в одной команде.

«Когда объявят официально, все узнаем. Но вроде так, я очень рад, что Лео приедет сюда. Он великий, самый сильный в мире.

Так что, конечно, я не могу не быть взволнованным и счастливым».

Ожидается, что Месси перейдет в ПСЖ до конца недели. Переговоры между сторонами продолжаются.

Сообщалось, что «Барселона» также предприняла последнюю попытку сохранить игрока.

Андрей Усмонов
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Теги

ПСЖ Лионель Месси Джанлуиджи Доннарумма

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