Доннарумма признался, что отказался переходить в «Ювентус»

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Вратарь Джанлуиджи Доннарумма летом отказал «Ювентусу».

Стороны не пришли к согласию, но в туринском клубе не унывают, ведь верят в нынешнего первого номера команды Войчеха Щесны. Обе этом сообщил Football Italia директор клуба Федерико Керубини.

Мы верим в него и считаем идеальным вариантом для нас. Отталкиваясь от нашей политики, нецелесообразно делать то, что делает «ПСЖ».

Иметь двух сильных вратарей было бы не очень хорошо».