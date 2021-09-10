Доннарумма – о конкуренции с Навасом: «Я здесь для того, чтобы играть»
Доннарумма признался, что отказался переходить в «Ювентус»
Вратарь переехал во Францию
22:37
Фото: AS
Вратарь Джанлуиджи Доннарумма летом отказал «Ювентусу».
Стороны не пришли к согласию, но в туринском клубе не унывают, ведь верят в нынешнего первого номера команды Войчеха Щесны. Обе этом сообщил Football Italia директор клуба Федерико Керубини.
«В «Ювентусе» уже есть надежный голкипер с долгосрочным контрактом.
Мы верим в него и считаем идеальным вариантом для нас. Отталкиваясь от нашей политики, нецелесообразно делать то, что делает «ПСЖ».
Иметь двух сильных вратарей было бы не очень хорошо».
Доннарумма перешел летом в ПСЖ.
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