Вратарь «Лилля» прибыл в Италию для перехода в «Милан»
Доннарумма покинет «Милан» свободным агентом
Вратарь не продлил контракт
14:21
Фото: Sky Sports
Вратарь «Милана» Джанлуиджи Доннарумма покинет команду.
Он станет свободным агентом уже с 1 июля. Клуб не будет повышать предложения о продлении контракта, сообщает Sky Sports.
20-летний игрок отказался от контракта в 8 миллионов евро за сезон. По слухам, агент Мино Райола еще запросил 20 миллионов комиссионных.
Сообщалось, что «Милан» заменит его вратарем «Лилля».
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