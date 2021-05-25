Доннарумма покинет «Милан» свободным агентом

Вратарь не продлил контракт

Фото: Sky Sports

Вратарь «Милана» Джанлуиджи Доннарумма покинет команду.

Он станет свободным агентом уже с 1 июля. Клуб не будет повышать предложения о продлении контракта, сообщает Sky Sports.

20-летний игрок отказался от контракта в 8 миллионов евро за сезон. По слухам, агент Мино Райола еще запросил 20 миллионов комиссионных.

Сообщалось, что «Милан» заменит его вратарем «Лилля».