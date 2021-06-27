Доннарумма после матча с Австрией: «Знали, что придется много терпеть»

Итальянцы обеспечили себе место в 1/4 финала

Джанлуиджи Доннарумма / фото - CalcioToday

Вратарь сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма поделился с официальным сайтом UEFA своими впечатлениями от победы над сборной Австрии со счетом 2:1:

«Мы знали, что придется много терпеть, и выполнили все до самого конца. Уверен, такая победа поможет нам провести следующую игру еще более сконцентрированно и активно».

Пропущенный от австрийцев мяч в дополнительном тайме стал для итальянцев первым на этом Евро и первым пропущенным голом за 8 месяцев. Таким образом, Доннарумма держал свои ворота на замке на протяжении 1169 минут, что является мировым рекордом.

Напомним, также Италия обновила рекорд 82-летней давности.