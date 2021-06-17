Доннарумма пройдет медобследование в ПСЖ уже в понедельник

Переход в парижский клуб – решенный вопрос

Джанлуиджи Доннарумма / фото - Eurosport

Голкипер «Милана» и сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма в понедельник пройдет медобследование в ПСЖ, сообщает инсайдер Fabrizio Romano.

Вратарь, выступающий сейчас в составе итальянцев на Евро-2020, пройдет медосмотр для перехода в новый клуб прямо в лагере национальной сборной.

Как сообщали СМИ, итальянец уже подписал контракт с парижским клубом на 5 лет, и будет зарабатывать в новой команде около 12 миллионов евро в год. И, судя по внушительной зарплате молодого кипера, место в стартовом составе будет ему фактически гарантированно.

Это значит, что нынешнему вратарю парижан Кейлору Навасу нужно будет или искать новый клуб, или довольствоваться ролью дублера Доннаруммы.

Напомним, Доннарумма со сборной Италии обеспечили себе выход в плей-офф чемпионата Европы.