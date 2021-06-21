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Доннарумма в ближайшие часы перейдет в ПСЖ
Вратарь подпишет контракт на 5 лет
10:47
Фото: Sky Sport Italia
Вратарь «Милана» Джанлуиджи Доннарумма перейдет в ПСЖ.
21 июня он должен пройти медосмотр во время Евро-2020. В лагерь сборной прибудет врач ПСЖ, сообщает Sky Sports.
Стороны уже договорились о контракте до 2026-го года. В команду он перейдет с 1 июля.
30 июня у Доннаруммы завершается контракт с «Миланом». Стороны не договорились о продлении.
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