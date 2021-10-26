Дороже Роналду. «Вест Хэм» установил ценник на полузащитника

Райса хотят сохранить в команде

Фото: Sky Sports

«Вест Хэм» повысил ценник на своего полузащитника.

Клуб не намерен расставаться с полузащитником Декланом Райсом. Второй сезон подряд он является ключевым игроком команды и «молотобойцы» намерены сохранить его.

Для этого на него установили ценник для других команд. «Вест Хэм» запросит за хавбека 120 миллионов евро, сообщает tuttomercatoweb.com.

Райсом интересуются «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед». А вот «Челси» охладил интерес к воспитаннику.

«Вест Хэм» идет 4-м в таблице АПЛ.