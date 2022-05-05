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Дортмундська «Борусія» запропонувала Дібалі солідний контракт та ключову роль в команді

Влітку аргентинець залишить «Ювентус»
Футбол Бундеслига (Германия)
20:54
Дортмундська «Борусія» запропонувала Дібалі солідний контракт та ключову роль в команді
Пауло Дібала / Фото - sempreinter
Нападник «Ювентуса» Пауло Дібала може підписати угоду з дортмундською «Борусією». Про це повідомляє Corriere dello Sport.

Німецький клуб запропонував чисту річну зарплату 4,5 млн євро на рік. Також після можливого трансферу норвезької зірки Ерлінга Холанда аргентинець отримає ключову роль в команді.

28-річний аргентинець ще не прийняв рішення щодо свого майбутнього. Його агент Хорхе Антун повідомив, що поки немає домовленостей з жодним клубом.

Раніше повідомлялося, що Дібала підпише з «Інтером» контракт на 4 роки. Його контракт з «Ювентусом» завершується в кінці сезону.
Владимир Кириченко
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Теги

Пауло Дибала Ювентус Боруссия Дортмунд

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