Дортмундская «Боруссия» без Холанда пропустила от «Рейнджерс» 4 мяча на своем поле

Сенсационный результат в Германии

Фото: пресс-служба Рейнджерса

В первом стыковом матче Лиги Европы дортмундская «Боруссия» сенсационно уступила «Рейнджерс».

Матч начинался вяло, а в конце 1-го тайма его расшевелили игроки шотландской команды: Тавернье и Морелос забили по голу с разницей в три минуты.

А в начале второго тайма дальний удар Лундстрема сделал счет 0:3, «Сигнал Идуна Парк» был повержен в шок.

Красивый дальний удар Беллингема на 51-й минуте вернул» шмелей» игру, но ненадолго, ведь счет стал 4:1 в пользу «Рейнджерс» после автогола Загаду.

В концовке матча Геррейро сумел отквитать еще один мяч Дортмунда, но это был последний гол в нашем матче.

2:4, «Боруссия» сенсационно уступает «Рейнджерс» дома и рискует вылететь из Лиги Европы.

Лига Европы, стыковые матчи

«Боруссия» (Д) – «Рейнджерс» 2:4

Голы: Беллингем, 51, Геррейро, 82 – Тавернье, 38, Морелос, 41, Лундстрем, 49, Загаду, 54, автогол

«Боруссия» (Д): Кобель, Аканджи (Шульц, 55), Хуммельс, Загаду, Геррейру, Витцель (Рейна, 46), Брандт (Мукоко, 46), Дауд, Беллингем, Ройс (Рейньер, 82), Мален (Тиггес, 68).

«Рейнджерс»: Макгрегор, Тавернье, Голдсон, Басси, Баришич, Джек (Камара, 86), Арфилд (Сэндс, 66), Ландстрем, Арибо (Рэмзи, 86), Морелос (Райт, 90), Кент.

Предупреждения: Загаду (73), Макгрегор (79).