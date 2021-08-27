Дортмундская «Боруссия» потерпела первое поражение уже во втором туре Бундеслиги
Дортмундская «Боруссия» намерена подписать защитника МЮ
Минувший сезон португалец провел в аренде в «Милане
12:58
Диогу Далот / Фото - news.sportbox.ruЗащитник «Манчестер Юнайтед» Диогу Далот может сменить клубную прописку и перебраться в Бундеслигу. Об этом сообщает SkySport Uk.
Дортмундская «Боруссия» попытается подписать 22-летнего португальца до закрытия летнего трансферного окна.
Однако немцы рискуют столкнуться с конкуренцией, ранее на Далота также претендовал топ-клуб из Италии.
Минувший сезон Диогу провел в «Милане», однако «россонери» отказались продлевать арендное соглашение или выкупать права на защитника.
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