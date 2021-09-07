Дортмундская «Боруссия» потерпела первое поражение уже во втором туре Бундеслиги
Дортмундская «Боруссия» не намерена продавать Беллингема в следующем году
За англичанином охотятся ряд грандов АПЛ
21:46
Джуд Беллингем / Фото - offvarianceДортмундская «Боруссия» не готова продавать полузащитника Джуда Беллингема. Об этом сообщает The Times.
Немецкий клуб оценивает вероятность ухода форварда Эрлинга Холанда как высокую и поэтому не хочет расставаться с еще одним ценным молодым футболистом следующим летом.
Отмечается, что «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Ливерпуль» и «Челси», проявляющие интерес к Беллингему, попробуют провернуть трансфер англичанина в 2022 году.
В минувшем сезоне 18-летний Джуд сыграл 3 матча в Бундеслиге, забив один гол.
Ранее «Боруссия» сделала запрос по трансферу полузащитника «Челси» Каллума Хадсона-Одои.
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