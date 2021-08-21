Дортмундская «Боруссия» потерпела первое поражение уже во втором туре Бундеслиги

«Шмелей» сумел удивить «Фрайбург»

Фото - Боруссия Дортмунд

Во втором туре немецкой Бундеслиги дортмундская «Боруссия» на выезде уступила «Фрайбург».

С самого начала матча «шмели» начали оказывать давление. Команда владела преимуществом по владению и общему количеству ударов. Однако соперник действовал острее.

Хозяева забили два первых мяча во встрече. Грифо и Шаллаи обеспечили команде комфортное преимущество. Правда, практически сразу Кайтель оформил автогол. Однако это не помешало добыть победу.

«Боруссия» впервые потеряла очки в турнирной таблице. «Фрайбург» опередил дортпундцев.

Бундеслига, 2 тур

«Фрайбург» – «Боруссия» Дортмунд 2:1

Голы: Грифо, 6, Шаллаи, 53 – Кайтель, 59 (автогол)

«Фрайбург»: Флеккен, Линхарт, Шлоттербек, Гюнтер, Шаллаи (Шаде, 71), Грифо (Кюблер, 84), Хефлер, Кайтель (Эггештайн, 86), Шмид, Чжон Ву Ен (Хаберер, 71), Хелер (Демирович, 71).

«Боруссия»: Кобель, Витцель (Хуммельс, 79), Аканджи, Шульц (Геррейру, 38), Беллингем, Рейна (Брандт, 70), Дауд, Пасслак (Джан, 80), Ройс, Мален (Мукоко, 79), Холанд.

Демирович – Мален, Дауд, Аканджи, Геррейру