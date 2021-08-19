«Севилья» заинтересована в чемпионе Европы, который в прошлом сезоне выступал за ПСЖ
Дортмундская «Боруссия» продаст датского хавбека в «Севилью»
Сумма трансфера составит около четырех миллионов евро
21:25
Томас Дилэйни / Фото - bvbbuzz.com«Севилья» договорилась с дортмундской «Боруссией» о трансфере хавбека Томаса Дилэйни. Об этом в Twitter сообщает итальянский журналист Руди Галетти.
Cумма сделки составит около четырех миллионов евро.
29-летний датчанин в текущем сезоне сыграл два матча за «шмелей». В минувшем сезоне у него 34 матча, один гол и пять результативных передач. Transfermarkt оценивает игрока в 15 миллионов евро.
Накануне в матче за Суперкубок Германии «Бавария» на выезде переиграла дортмундскую «Боруссию».
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