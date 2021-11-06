Дортмундская «Боруссия» проиграла «Лейпцигу» и пустила «Баварию» в отрыв
В матче 11-го тура чемпионата Германии «Лейпциг» в родных стенах переиграл дортмундскую «Боруссию».
Счет в матче открыл Нкунку в середине первого тайма, «Лейпциг» ушел на перерыв, ведя в счете.
В начале второй половины встречи «шмелям» удалось отыграться, отличился Ройс.
Победный мяч «Лейпциг» провел на 68-й, героем для «быков» стал Поульсен.
В турнирной таблице чемпионата Германии после этого поражения «Боруссия» отстала от1-й «Баварии» уже на 4 очка. «Лейпциг – 5-й с 18-ю очками.
Бундеслига, 11-й тур
«Боруссия» (Д) – «Лейпциг» 2:1
Голы: Нкунку, 29, Поульсен, 68 – Ройс, 52
«Лейпциг»: Гулачи, Хенрихс (Форсберг, 59), Мукиеле, Гвардиол, Симакан, Анхелиньо, Адамс, Айдара (Лаймер, 84), Собослаи, Нкунку (Ольмо, 84), Поульсен (Андре Силва, 69).
«Боруссия» (Д): Кобель, Менье, Хуммельс, Аканджи, Понграчич (Кнауфф, 46), Азар, Витцель (Загаду, 86), Брандт (Рейньер, 82), Беллингем, Ройс, Мален (Мукоко, 71).
Предупреждения: Ройс (31), Беллингем (31), Витцель (37), Адамс (40), Менье (55), Поульсен (65), Собослаи (88), Мукоко (89).
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