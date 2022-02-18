Дортмундская «Боруссия» без Холанда пропустила от «Рейнджерс» 4 мяча на своем поле
Дортмундская «Боруссия» пропустила 9 мячей в 2 последних домашних матчах – до этого за 8 игр было меньше
«Рейнджерс» шокировал немецкую команду
10:59
Фото: Getty Images
В первом стыковом матче Лиги Европы дортмундская «Боруссия» сенсационно уступила «Рейнджерс»(2:4).
Отметим, что за последние 2 домашних матча «шмели» пропустили целых 9 мячей – до этого проиграли «Байеру» (2:5).
При этом, за 8 домашних матчей до игры с «Байером» «Боруссия» пропустила меньше – 8 голов.
Интересно также то, что «Рейнджерс» стал вторым клубом в истории еврокубков, который забил Дортмунду 4 мяча на его поле. Об этом сообщает Opta.
Комментарии 0