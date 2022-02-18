Дортмундская «Боруссия» пропустила 9 мячей в 2 последних домашних матчах – до этого за 8 игр было меньше

«Рейнджерс» шокировал немецкую команду

Фото: Getty Images

В первом стыковом матче Лиги Европы дортмундская «Боруссия» сенсационно уступила «Рейнджерс»(2:4).

Отметим, что за последние 2 домашних матча «шмели» пропустили целых 9 мячей – до этого проиграли «Байеру» (2:5).

При этом, за 8 домашних матчей до игры с «Байером» «Боруссия» пропустила меньше – 8 голов.

Интересно также то, что «Рейнджерс» стал вторым клубом в истории еврокубков, который забил Дортмунду 4 мяча на его поле. Об этом сообщает Opta.

Обзор всех матчей игрового дня в Лиге Европы.