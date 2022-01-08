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Дортмундская «Боруссия» совершила камбэк и «вырвала» победу у «Айнтрахта»

Дортмундцы забили решающий гол на 89-й минуте
Футбол Бундеслига (Германия)
08 января 22:00
Дортмундская «Боруссия» совершила камбэк и «вырвала» победу у «Айнтрахта»
Фото: spiegel.de

Дортмундская «Боруссия» в гостевом матче 18-го тура немецкой Бундеслиги одержала волевую победу над «Айнтрахтом» со счетом 3:2. Встреча прошла во Франкфурте на стадионе «Коммерцбанк-Арена».

На 15-й минуте колумбийский форвард Рафаэль Борре вывел «Айнтрахт», поразив ворота «Боруссии», а в середине первого тайма оформил дубль. На 71-й минуте Торган Азар отыграл один мяч, а на 87-й минуте Джуд Беллингем сравнял счет. Победный гол на 89-й минуте забил Махмуд Дахуд, оформив впечатляющий камбэк дортмундской команды.

Бундеслига, 18-й тур

«Айнтрахт» – «Боруссия» Д 2:3

Голы: Борре 15, 24 – Азар 71, Беллингем 87, Дауд 89

«Айнтрахт»: Трапп – Тута, Хинтереггер, Ндика – Чендлер, Роде (Якич, 66), Хрустич (Пасиенсия, 90+1), Костич – Линдстрем (Ламмерс, 66), Камада (Хасебе, 79) – Борре

«Боруссия»: Д: Кобель – Менье, Джан, Хуммельс, Геррейру – Брандт (Азар, 65), Беллингем, Дауд – Мален, Холланд, Ройс (Витсель, 90+1)

Предупреждения: Хинтереггер 87, Чендлер 88, Борре 90+4 – Холланд 87, Азар 90+5

Рене Тер Велде
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Теги

Айнтрахт Боруссия Дортмунд

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