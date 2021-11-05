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Довбик: «Есть какой-то интерес из Бельгии – «Гент», «Андерлехт»

Форвард пока не получал официальных предложений
Футбол Украинская Премьер-лига
15:27
Довбик: «Есть какой-то интерес из Бельгии – «Гент», «Андерлехт»
Фото: Днепр-1

Нападающий «Днепра-1» Артем Довбик прокомментировал слухи об интересе к нему со стороны ряду европейских команд.

Ходят слухи, что после гола Швеции тобой интересовались итальянские клубы. Правда?

«Поднимаешься на 3-й этаж базы «Днепра-1», заходишь в 320 какой-то кабинет и спрашиваешь. Лично мне предложения не поступали.

Есть какой-то интерес из Бельгии – «Гент», «Андерлехт».

После Евро-2020 Довбик был интересен клубам из Италии.

Также хотело форварда и «Динамо».

Источник: МУХА Андрей Усмонов
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Артем Довбик СК Днепр-1

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