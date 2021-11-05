Йовичевич: «У Русина есть характер, но у нас есть Довбик»
Довбик: «Есть какой-то интерес из Бельгии – «Гент», «Андерлехт»
Форвард пока не получал официальных предложений
Фото: Днепр-1
Нападающий «Днепра-1» Артем Довбик прокомментировал слухи об интересе к нему со стороны ряду европейских команд.
Ходят слухи, что после гола Швеции тобой интересовались итальянские клубы. Правда?
«Поднимаешься на 3-й этаж базы «Днепра-1», заходишь в 320 какой-то кабинет и спрашиваешь. Лично мне предложения не поступали.
Есть какой-то интерес из Бельгии – «Гент», «Андерлехт».
После Евро-2020 Довбик был интересен клубам из Италии.
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