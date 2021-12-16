Довбик не уйдет из «Днепра-1» зимой и нацелен уехать в Европу
Довбик интересен «Торино» и клубу АПЛ
Форвард не хочет уходить до лета
Фото: Днепр-1
Нападающий «Днепра-1» Артем Довбик заинтересовал еще два клуба. Речь идет от «Торино» и клубе АПЛ. Вероятно, речь идет о «Вест Хэме».
Сообщается, что Артемом интересуется и клуб из Германии, но скауты команды не приехали на игру «Днепра-1», так как сам футболист не хочет в Бундеслигу.
Отмечается, что Довбик хочет доиграть сезон в УПЛ, чтобы перейти в клуб из топ-лиги летом.
С 14-ю голами он лидирует в гонке бомбардиров УПЛ.
Комментарии 0