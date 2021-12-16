Довбик интересен «Торино» и клубу АПЛ

Форвард не хочет уходить до лета

Фото: Днепр-1

Нападающий «Днепра-1» Артем Довбик заинтересовал еще два клуба. Речь идет от «Торино» и клубе АПЛ. Вероятно, речь идет о «Вест Хэме».

Сообщается, что Артемом интересуется и клуб из Германии, но скауты команды не приехали на игру «Днепра-1», так как сам футболист не хочет в Бундеслигу.

Отмечается, что Довбик хочет доиграть сезон в УПЛ, чтобы перейти в клуб из топ-лиги летом.

С 14-ю голами он лидирует в гонке бомбардиров УПЛ.