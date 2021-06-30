Золотой гол Довбика и сумасшедшая радость. Обзор исторической победы Украины над Швецией
Довбик, который забил «золотой» гол в ворота Швеции, интересен клубам из Серии А и Примеры
Форвард отличился дебютным мячом за сборную Украины
Артем Довбик / Фото: UA-Football
Нападающий сборной Украины и «Днепра-1» Артем Довбик заинтересовал два клуба из топ-чемпионатов, сообщает Tuttomercato.
По информации источника, «Реал Сосьедад» и «Торино» запрашивали информацию у «Днепра-1» по форварду.
В прошлом сезоне УПЛ Довбик забил 6 мячей.
Напомним, что Довбик стал автором победного мяча сборной Украины в ворота Швеции (2:1) в матче 1/8 финала Евро-2020.
В четвертьфинале Евро-2020 сборная Украины сыграет с Англией.