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Довбик, который забил «золотой» гол в ворота Швеции, интересен клубам из Серии А и Примеры

Форвард отличился дебютным мячом за сборную Украины
Футбол Евро-2020
13:52
Довбик, который забил «золотой» гол в ворота Швеции, интересен клубам из Серии А и Примеры
Артем Довбик / Фото: UA-Football

Нападающий сборной Украины и «Днепра-1» Артем Довбик заинтересовал два клуба из топ-чемпионатов, сообщает Tuttomercato.

По информации источника, «Реал Сосьедад» и «Торино» запрашивали информацию у «Днепра-1» по форварду.

В прошлом сезоне УПЛ Довбик забил 6 мячей.

Напомним, что Довбик стал автором победного мяча сборной Украины в ворота Швеции (2:1) в матче 1/8 финала Евро-2020.

В четвертьфинале Евро-2020 сборная Украины сыграет с Англией.

Петр Приходько
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Теги

Артем Довбик СК Днепр-1

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