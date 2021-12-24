Довбик интересен «Торино» и клубу АПЛ
Довбик – лучший игрок декабря в УПЛ
Форвард забил два мяча в этом месяце
Фото: Днепр-1
УПЛ определила лучшего игрока по итогам декабря.
Им стал нападающий «Днепра-1» Артем Довбик. На его счету два мяча и один ассист в двух матчах чемпионата Украины.
По итогам голосования он набрал 44,4% голосов, опередив Александра Пихаленка, Аллахьяра Сайядманеша, Михаила Мудрика, Виталия Буяльского и Дмитрия Ризныка.
Сообщалось, что форвард не уйдет из команды зимой.
УПЛ возобновится в конце февраля.
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