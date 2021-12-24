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Довбик – лучший игрок декабря в УПЛ

Форвард забил два мяча в этом месяце
Футбол Украинская Премьер-лига
15:23
Довбик – лучший игрок декабря в УПЛ
Фото: Днепр-1

УПЛ определила лучшего игрока по итогам декабря.

Им стал нападающий «Днепра-1» Артем Довбик. На его счету два мяча и один ассист в двух матчах чемпионата Украины.

По итогам голосования он набрал 44,4% голосов, опередив Александра Пихаленка, Аллахьяра Сайядманеша, Михаила Мудрика, Виталия Буяльского и Дмитрия Ризныка.

Сообщалось, что форвард не уйдет из команды зимой.

УПЛ возобновится в конце февраля.

Андрей Усмонов
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Теги

Артем Довбик СК Днепр-1

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