Результаты жеребьевки 1/8-й финала Кубка Украины
Довбик: «Мы прошли лишь полпути»
Форвард – о выходе в плей-офф отбора чемпионата мира
19:09
Фото: УАФ
Нападающий сборной Украины Артем Довбик прокомментировал через свой Instagram победу команды над Боснией и Герцеговиной и выход в плей-офф отбора.
«Мы прошли лишь только полпути. Впереди дорога к мечте — чемпионату мира. Слава Украине!».
Украина сыграет в плей-офф отбора на ЧМ-2022. Жеребьевка состоится 26 ноября.
Петраков уже видит команду на ЧМ в Катаре.