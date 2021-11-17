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Довбик: «Мы прошли лишь полпути»

Форвард – о выходе в плей-офф отбора чемпионата мира
Футбол Сборная Украины
19:09
Довбик: «Мы прошли лишь полпути»
Фото: УАФ

Нападающий сборной Украины Артем Довбик прокомментировал через свой Instagram победу команды над Боснией и Герцеговиной и выход в плей-офф отбора.

«Мы прошли лишь только полпути. Впереди дорога к мечте — чемпионату мира. Слава Украине!».

Украина сыграет в плей-офф отбора на ЧМ-2022. Жеребьевка состоится 26 ноября.

Петраков уже видит команду на ЧМ в Катаре.

Андрей Усмонов
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Теги

сборная Украины (футбол) Артем Довбик сборная Боснии и Герцеговины (футбол)

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