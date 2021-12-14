«Днепр-1» пытается выкупить бразильского игрока за полцены
Довбик не уйдет из «Днепра-1» зимой и нацелен уехать в Европу
Форвард хочет завершить сезон лучшим бомбардиром
14 декабря 17:29
Фото: Днепр-1
Нападающий «Днепра-1» Артем Довбик не покинет команду зимой.
Сообщается, что форвард намерен завершить сезон в Украине. Цель игрока – 20+ голов за сезон в УПЛ. «Днепр-1» в свою очередь хочет выручить хорошую сумму за игрока.
Также Довбик не хочет продолжать карьеру в другом клубе из Украины и намерен уехать в Европу. К нему есть интерес со стороны клубов Италии и Бельгии.
На данный момент Артем забил 14 мячей в УПЛ, являясь лучшим бомбардиром чемпионата.
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