Довбик не уйдет из «Днепра-1» зимой и нацелен уехать в Европу

Форвард хочет завершить сезон лучшим бомбардиром

Фото: Днепр-1

Нападающий «Днепра-1» Артем Довбик не покинет команду зимой.

Сообщается, что форвард намерен завершить сезон в Украине. Цель игрока – 20+ голов за сезон в УПЛ. «Днепр-1» в свою очередь хочет выручить хорошую сумму за игрока.

Также Довбик не хочет продолжать карьеру в другом клубе из Украины и намерен уехать в Европу. К нему есть интерес со стороны клубов Италии и Бельгии.

На данный момент Артем забил 14 мячей в УПЛ, являясь лучшим бомбардиром чемпионата.