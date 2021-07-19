Довбик: «После нескольких интервью во время Евро решил взять паузу. Задают одни и те же вопросы»

Фото: Днепр-1

Нападающий «Днепра-1» Артем Довбик признался пресс-службе клуба, что ему наскучили интервью после Евро-2020.

Внимание после гола шведам? Я не такой уж и молодой форвард, и уже надо давать результат, показывать свой максимум. Да, внимания много, но после нескольких интервью я уже решил взять паузу, ведь очень много звонят, много отвлекают, задают постоянно одни и те же вопросы, на которые даешь одинаковые ответы. Так что уже немного стали докучать все эти интервью, но я и понимаю, что все это часть моей работы.

На Евро была незабываемая атмосфера, поэтому и сейчас хочется пригласить всех болельщиков на нашу первую домашнюю игру в третьем туре. Приходите и поддерживайте нашу команду!»