Довбик: «После нескольких интервью во время Евро решил взять паузу. Задают одни и те же вопросы»
Нападающий «Днепра-1» Артем Довбик признался пресс-службе клуба, что ему наскучили интервью после Евро-2020.
«Немного устал, но тренерский штаб команды дал несколько выходных, и я в целом отдохнул. Так что сейчас со свежими силами подхожу к новому сезону.
Внимание после гола шведам? Я не такой уж и молодой форвард, и уже надо давать результат, показывать свой максимум. Да, внимания много, но после нескольких интервью я уже решил взять паузу, ведь очень много звонят, много отвлекают, задают постоянно одни и те же вопросы, на которые даешь одинаковые ответы. Так что уже немного стали докучать все эти интервью, но я и понимаю, что все это часть моей работы.
На Евро была незабываемая атмосфера, поэтому и сейчас хочется пригласить всех болельщиков на нашу первую домашнюю игру в третьем туре. Приходите и поддерживайте нашу команду!»
Довбик – единственный игрок УПЛ, забивший на Евро-2020.
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