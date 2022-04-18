Довбик присоединился к «Динамо»

Лучший бомбардир УПЛ тренируется с киевлянами

Артем Довбик / Фото: ФК Динамо

Форвард «Днепра-1» Артем Довбик тренируется с киевским «Динамо», о чем сообщил столичный клуб на своем официальном сайте.

Довбик не переходит в «Динамо», а лишь будет поддерживать форму с командой до начала подготовки сборной Украины к матчу с Шотландией.

Также Довбик будет принимать участие в товарищеских матчах «Динамо».

Ранее главный тренер сборной Украины Александр Петраков отреагировал на решение «Динамо» касательно того, чтобы не отпускать футболистов в национальную команду ранее, чем конец мая.