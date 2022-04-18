Суркис: «Если игроки «Динамо» захотят готовиться к матчу с Шотландией со сборной, мы их без проблем отпустим»
Довбик присоединился к «Динамо»
Лучший бомбардир УПЛ тренируется с киевлянами
Артем Довбик / Фото: ФК Динамо
Форвард «Днепра-1» Артем Довбик тренируется с киевским «Динамо», о чем сообщил столичный клуб на своем официальном сайте.
Довбик не переходит в «Динамо», а лишь будет поддерживать форму с командой до начала подготовки сборной Украины к матчу с Шотландией.
Также Довбик будет принимать участие в товарищеских матчах «Динамо».
Ранее главный тренер сборной Украины Александр Петраков отреагировал на решение «Динамо» касательно того, чтобы не отпускать футболистов в национальную команду ранее, чем конец мая.