Довбик: «Разговаривал с игроками о переходе в «Динамо»

Форвард пока не решил свое будущее

Фото: Днепр-1

Нападающий «Днепра-1» Артем Довбик рассказал в интервью BurBuzz, как относится к возможному переходу в «Динамо».

Ты знаешь, что «Динамо» летом хотело купить тебя у «Днепра-1», но клуб захотел большую сумму?

«Да, знаю. Со мной выходили на связь по этому вопросу. В основном игроки говорили, что есть большой интерес. Даже в сборной я больше сдружился с Витей Цыганковым, с тем же Тымчиком. Мы разговаривали, но это только разговоры».

Думаю, они были бы не против, если бы ты к ним перешел.

«Думаю, да».

А ты сам?

«Не знаю, это тяжелый вопрос, все должно сойтись. Самое главное – идти туда, где тебя хотят, не напрашиваться. Если тебя хочет главный тренер, тебя видят в этом клубе. А когда два человека хотят, а два нет, то это уже не моя история, такой вариант я не буду даже рассматривать».

Довбик не покинет команду зимой и хочет уйти уже летом.