Довбик – лучший игрок декабря в УПЛ
Довбик: «Разговаривал с игроками о переходе в «Динамо»
Форвард пока не решил свое будущее
Фото: Днепр-1
Нападающий «Днепра-1» Артем Довбик рассказал в интервью BurBuzz, как относится к возможному переходу в «Динамо».
Ты знаешь, что «Динамо» летом хотело купить тебя у «Днепра-1», но клуб захотел большую сумму?
«Да, знаю. Со мной выходили на связь по этому вопросу. В основном игроки говорили, что есть большой интерес.
Даже в сборной я больше сдружился с Витей Цыганковым, с тем же Тымчиком. Мы разговаривали, но это только разговоры».
Думаю, они были бы не против, если бы ты к ним перешел.
«Думаю, да».
А ты сам?
«Не знаю, это тяжелый вопрос, все должно сойтись. Самое главное – идти туда, где тебя хотят, не напрашиваться. Если тебя хочет главный тренер, тебя видят в этом клубе. А когда два человека хотят, а два нет, то это уже не моя история, такой вариант я не буду даже рассматривать».
Довбик не покинет команду зимой и хочет уйти уже летом.
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